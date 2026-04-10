В Новосибирске иномарка сбила мужчину на электросамокате

В Октябрьском районе Новосибирска утром 10 апреля произошло ДТП. По предварительным данным, женщина-водитель, управляя «Ниссаном», сбила мужчину, который ехал на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Уточняется, что водитель электросамоката пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, однако не спешился.
— В результате ДТП пострадал водитель электросамоката, мужчина на вид 25−30 лет. Доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — добавили в пресс-службе.