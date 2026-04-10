Режим повышенной готовности ввели в опасном доме в Ленинском районе Новосибирска

Власти усилили контроль за зданием, которое признано опасным для проживания, и начали подготовку к дополнительному обследованию.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске на территории жилого дома в Ленинском районе ввели режим повышенной готовности. Речь идёт о здании на 2-м переулке Римского-Корсакова, 7, которое признано аварийным и может представлять угрозу для жильцов.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Меры приняли, чтобы снизить риски для людей и их имущества. В усиленный режим перевели городские службы, в том числе Единую дежурно-диспетчерскую службу и районную администрацию.

В ближайшее время дом должны дополнительно обследовать. Департаменту энергетики и ЖКХ дали на это десять дней.

«До полного расселения жильцов многоквартирного дома по переулку 2-му Римского-Корсакова, 7 рассмотреть возможность предоставления жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска в порядке, предусмотренном жилищным законодательством, гражданам, нуждающимся в их предоставлении», — говорится в документе.

Администрации Ленинского района поручено держать людей в курсе происходящего и регулярно сообщать о состоянии здания. Управляющей компании рекомендовано ежедневно проверять несущие конструкции.

Контроль за ситуацией возложили на первого заместителя мэра города. Состояние дома продолжат отслеживать в постоянном режиме.