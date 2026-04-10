В Новосибирской области из-за паводка закрыто движение на семи дорогах

Паводок в Новосибирской области: дорожники ликвидируют последствия
В Новосибирской области паводок продолжает создавать трудности для водителей. По состоянию на утро 10 апреля на дорожной сети региона зафиксировано 72 случая перелива и подтопления талыми водами.
Ликвидация последствий
Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД), 33 из 72 случаев уже ликвидированы. Однако движение транспорта по-прежнему ограничено на семи участках дорог.
Самые проблемные зоны
Наибольшую обеспокоенность вызывают Коченёвский, Краснозёрский, Купинский, Болотнинский и Чулымский районы. В этих районах вода выходит на проезжую часть и обочины, а на некоторых участках зафиксирован размыв дорожного полотна.
Ограничение движения
Под ограничение попали следующие дороги:
Объездная рабочего посёлка Коченёво (участок Н-1211).
Трасса Н-0226 «7 км а/д “Н-0207” — Новоключи» в Купинском районе.
Дорога Н-0404 «100 км а/д “Р-255” — Сибиряк» в Болотнинском районе.
Несколько участков трассы К-27 и К-36 в Краснозёрском и Чулымском районах, включая подъезд к посёлку Луговой.
Меры безопасности
Дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы. Специалисты ведут мониторинг ситуации и принимают все возможные меры для обеспечения безопасности на трассах.
Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков. При обнаружении проблемных участков можно обращаться в диспетчерскую службу ТУАД:
Для абонентов МТС: 730.
Для других операторов: 8−913−949−00−30 или 8−383−335−81−50.
Полный перечень подтопленных участков с 26 марта по 10 апреля опубликован на официальном сайте ТУАД.