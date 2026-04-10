В Новосибирской области из-за паводка закрыто движение на семи дорогах

На утро 10 апреля зафиксировано 72 случая переливов и подтоплений, треть из них уже устранили.

Источник: Om1 Новосибирск

Паводок в Новосибирской области: дорожники ликвидируют последствия

В Новосибирской области паводок продолжает создавать трудности для водителей. По состоянию на утро 10 апреля на дорожной сети региона зафиксировано 72 случая перелива и подтопления талыми водами.

Ликвидация последствий

Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД), 33 из 72 случаев уже ликвидированы. Однако движение транспорта по-прежнему ограничено на семи участках дорог.

Самые проблемные зоны

Наибольшую обеспокоенность вызывают Коченёвский, Краснозёрский, Купинский, Болотнинский и Чулымский районы. В этих районах вода выходит на проезжую часть и обочины, а на некоторых участках зафиксирован размыв дорожного полотна.

Ограничение движения

Под ограничение попали следующие дороги:

  • Объездная рабочего посёлка Коченёво (участок Н-1211).

  • Трасса Н-0226 «7 км а/д “Н-0207” — Новоключи» в Купинском районе.

  • Дорога Н-0404 «100 км а/д “Р-255” — Сибиряк» в Болотнинском районе.

  • Несколько участков трассы К-27 и К-36 в Краснозёрском и Чулымском районах, включая подъезд к посёлку Луговой.

Меры безопасности

Дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы. Специалисты ведут мониторинг ситуации и принимают все возможные меры для обеспечения безопасности на трассах.

Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков. При обнаружении проблемных участков можно обращаться в диспетчерскую службу ТУАД:

  • Для абонентов МТС: 730.

  • Для других операторов: 8−913−949−00−30 или 8−383−335−81−50.

Полный перечень подтопленных участков с 26 марта по 10 апреля опубликован на официальном сайте ТУАД.