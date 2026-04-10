Двое погибших и ссора, разделившая группу. Что известно о пропавших на Камчатке туристах

Ночью на 10 апреля стало известно о пропаже зарегистрированной туристической группы из семи человек, отправившейся в поход в районе Авачинского перевала. Двух ее участников нашли погибшими.
ТАСС собрал основную информацию о ходе поисков.
- Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, группа из семи человек последний раз выходила на связь 6 апреля. В последний раз пропавших видели 7 апреля у водопада на реке Шумная.
- К поискам тургруппы приступили спасатели.
- Маршрут туристов занимал порядка двух недель. Предполагалось, что они вернуться в краевой центр
10—11 апреля.
- По информации регионального управления МЧС, пропавшие приехали из Санкт-Петербурга и Череповца.
- Поиски оказались затруднены из-за низовой метели.
- Как сообщили в краевом министерстве по ЧС, от группы после ссоры отделились два участника. Они находятся на Семеновском кордоне.
- К поискам привлекли инспекторов природного парка.
- Позднее источник в оперативных службах региона сообщил ТАСС, что двух человек из пропавшей тургруппы нашли мертвыми.