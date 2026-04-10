В нацпарке «Красноярские Столбы» продолжаются поиски спецназовца

«Спасатели уже обследовали 13 километров лесных троп и дорожек национального парка, но пока безрезультатно», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина ранее служил в управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Красноярскому краю. В день исчезновения он приехал на своей машине к восточному входу в «Столбы», припарковался и направился в сторону горы Ермак. Связаться с ним после этого не удалось.
Напомним, что Виктор Потаенков ушел на прогулку 9 марта и перестал выходить на связь. К поискам подключились полиция, сотрудники МЧС, отряд «Спасатель» и добровольцы. Следователи осмотрели автомобиль — признаков криминала не нашли, однако уголовное дело уже возбуждено.
