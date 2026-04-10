Двое из семи пропавших на Камчатке туристов найдены мёртвыми

В Камчатском крае 7 апреля пропала группа туристов. Семь человек ушли в поход и не вернулись. Часть группы найдена. Двое туристов обнаружены мертвыми, пишет «КП-Дальний Восток».
Судьба нескольких членов группы пока неизвестна. Трое человек найдены живыми. Спасатели выдвинулись на поиски 9 апреля. Они прошли на снегоходах по трем направлениям.
Следственный комитет РФ уже организовал проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Всего в поход отправились девять человек. Они вышли по запланированному маршруту 28 марта. Позже, 3 апреля, между туристами произошел конфликт. Большая группа разделилась на два отдельных отряда. Двое туристов вернулись на Семеновский кардон по сокращенному маршруту. Остальные участники похода пошли другим путем.