Двое из семи пропавших на Камчатке туристов найдены мёртвыми

На Камчатке нашли тела двух человек из группы пропавших во время похода туристов.

Источник: Комсомольская правда

В Камчатском крае 7 апреля пропала группа туристов. Семь человек ушли в поход и не вернулись. Часть группы найдена. Двое туристов обнаружены мертвыми, пишет «КП-Дальний Восток».

Судьба нескольких членов группы пока неизвестна. Трое человек найдены живыми. Спасатели выдвинулись на поиски 9 апреля. Они прошли на снегоходах по трем направлениям.

Следственный комитет РФ уже организовал проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Всего в поход отправились девять человек. Они вышли по запланированному маршруту 28 марта. Позже, 3 апреля, между туристами произошел конфликт. Большая группа разделилась на два отдельных отряда. Двое туристов вернулись на Семеновский кардон по сокращенному маршруту. Остальные участники похода пошли другим путем.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
