Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двоих из пропавших на Камчатке туристов нашли мёртвыми

Два человека из пропавшей туристической группы на Камчатке найдены погибшими. Об этом сообщили сотрудники оперативных служб, которые занимались поисками людей. Часть туристов выжили, судьба ещё двоих человек остаётся неизвестной.

Источник: Life.ru

Как подтвердил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, среди обнаруженных туристов есть погибшие. Часть группы нашли, указал Лебедев на своей странице в в соцсети «ВКонтакте».

«Пока известно о судьбе пятерых туристов. О судьбе двоих сведений нет», — написал Лебедев.

Сотрудники МЧС получили координаты местонахождения людей и выдвинулись на место. Туда направился спасательный вертолёт.

Напомним, семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы не было ни палаток, ни спутникового телефона. Изначально в отряде числилось десять человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше