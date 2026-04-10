Двоих из пропавших на Камчатке туристов нашли мёртвыми

Как подтвердил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, среди обнаруженных туристов есть погибшие. Часть группы нашли, указал Лебедев на своей странице в в соцсети «ВКонтакте».
«Пока известно о судьбе пятерых туристов. О судьбе двоих сведений нет», — написал Лебедев.
Сотрудники МЧС получили координаты местонахождения людей и выдвинулись на место. Туда направился спасательный вертолёт.
Напомним, семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы не было ни палаток, ни спутникового телефона. Изначально в отряде числилось десять человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора.
