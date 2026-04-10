Две учительницы платили и дарили подарки 16-летнему школьнику за секс

Двух преподавательниц одной школы в американском штате Аризона уличили в домогательствах к одному и тому же несовершеннолетнему ученику. В отношении 27-летней Хейли Бек и 47-летней Анджелы Бурлака собраны материалы для передачи в прокуратуру, сообщает New York Post.
По версии следствия, 27-летняя преподавательница психологии и социологии Хейли Бек начала ухаживать за учеником в декабре 2024 года. Она делала за него домашние задания, завышала оценки, давала пользоваться своей машиной, покупала подарки, а также алкоголь и наркотики. Кроме того, женщина заплатила подростку более 600 долларов, называя себя его «мамочкой-спонсором». В тот период школьнику было 15−16 лет.
Бек и ученик обменялись более чем четырьмя тысячами текстовых сообщений за шесть недель, в которых обсуждали сексуальную и незаконную деятельность. В ходе обыска в квартире учительницы была найдена рукописная записка, адресованная подростку: «Хотя эти “отношения” в высшей степени неправильны, я чувствую, что мы выжали из них максимум». Сама педагог сравнивала себя с коллегой: «Мне не нравится, когда меня сравнивают с миссис Б.».
Вторая фигурантка дела, 47-летняя Анджела Бурлака, проработавшая в школе 25 лет, прислала ученику видео, на котором была без одежды. В кадрах она произносила имя подростка. Это видео увидела бабушка школьника и в июле 2025 года обратилась в полицию.
В августе 2025 года обеих учительниц отстранили от работы. Бурлака добровольно сдала педагогическую лицензию и уволилась, Бек была уволена по единогласному решению управляющего совета школьного округа. Материалы дела направлены в прокуратуру. По данным полицейского отчета, мать жертвы знала о том, что сын «вступает в половую связь с учительницей по имени Хейли Бек». Семья подростка отказывалась сотрудничать со следствием из-за опасений, что это может помешать получению спортивных стипендий в колледже.
