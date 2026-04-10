Туристка Симончук: в месте пропажи туристов на Камчатке легко сбиться с маршрута

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Маршрут на Камчатке, где пропали семь туристов, сложный и там легко можно заблудиться. Об этом рассказала ТАСС неоднократно проходившая маршруты на Авачинском перевале туристка Ольга Симончук.
«На маршруте можно легко потеряться. После спуска с перевала в сторону Налычева — там есть поля, и мы сами в этом месте заблудились. Очень легко выйти с маршрута, и уйти в сторону нарзанов, туда есть тропа. В случае, если у них нет GPS, теоретически, там можно пропасть на ровном месте», — рассказала Симончук.
Она добавила, что на этом маршруте не составит труда заблудиться в ясную погоду. По пути следования есть много тропинок, которые уводят с главной дороги. Человек может легко потерять ориентацию в пространстве.