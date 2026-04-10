2 погибших: на Камчатке нашли часть пропавшей группы туристов

На Камчатке нашли тела двух туристов из пропавшей группы. Еще двое не найдены, их судьба неизвестна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По последним данным, часть группы удалось обнаружить: двое выжили, один находится за перевалом. Подтверждена гибель двух человек. Еще двое числятся пропавшими.
Всего в походе участвовали семеро туристов из Санкт-Петербурга и Череповца. Они не выходят на связь с 7 апреля. По информации МЧС, это были опытные лыжники, но у них не оказалось палатки и спутникового телефона.
Группа вышла в поход 28 марта. Через несколько дней, 3 апреля, произошел конфликт: двое остались с палаткой и связью, остальные ушли дальше без снаряжения. Последний раз туристов видели 7 апреля у водопада на реке Шумной. Вернуться они должны были 10 апреля.
Поиски идут в сложных погодных условиях. Спасатели работают сразу по нескольким направлениям на снегоходах, обсуждается подключение авиации.
Следственный комитет начал проверку по статье об оказании небезопасных услуг. Операция продолжается.
На этом фоне в другом регионе фиксируют тревожную тенденцию. В Красноярском крае жители массово выставляют дома на продажу в районе так называемой Манской «петли смерти». По данным телеграм-канала SHOT, количество объявлений выросло вдвое за последние полгода.
Местные связывают это с серией загадочных исчезновений. Самый громкий случай — пропажа семьи Усольцевых.
