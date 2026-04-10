Что известно о поискаж пропавших туристов на Камчатке к этому часу

Группа была зарегистрирована и вышла на маршрут, рассчитанный примерно на две недели. Туристы прибыли из Санкт-Петербурга и Череповца. Последний устойчивый сеанс связи состоялся 6 апреля — тогда участники сообщили, что продолжают движение и не сообщали о нештатных ситуациях. Уже 7 апреля их в последний раз видели в районе водопада на реке Шумная. После этого связь с группой оборвалась.