Что известно о поискаж пропавших туристов на Камчатке к этому часу

На Камчатке завершилась активная фаза поисков пропавшей туристической группы из семи человек. Пятеро участников найдены живыми, однако у них зафиксированы серьёзные обморожения. Двое туристов погибли. Власти региона заявили о готовности оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.
Группа была зарегистрирована и вышла на маршрут, рассчитанный примерно на две недели. Туристы прибыли из Санкт-Петербурга и Череповца. Последний устойчивый сеанс связи состоялся 6 апреля — тогда участники сообщили, что продолжают движение и не сообщали о нештатных ситуациях. Уже 7 апреля их в последний раз видели в районе водопада на реке Шумная. После этого связь с группой оборвалась.
Сигнал о пропаже поступил, когда туристы не вышли на контрольную точку и перестали выходить на связь. К поисковой операции подключились спасатели. Работы осложнялись особенностями местности: район маршрута труднодоступный, с пересечённым рельефом, где при ухудшении погоды и ограниченной видимости легко сбиться с пути.
По предварительным данным, группа могла разделиться на участке перевала. В подобных условиях даже небольшая ошибка в навигации способна привести к потере ориентации и дальнейшему разрыву участников. Окончательные причины произошедшего пока официально не названы — обстоятельства уточняются.
На текущий момент установлена судьба всех семи туристов. Пятеро выживших находятся в тяжёлом состоянии из-за обморожений различной степени. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Двое участников группы погибли — детали и точные обстоятельства их гибели не раскрываются.
Власти Камчатского края заявили, что окажут поддержку семьям погибших, включая организационные и материальные меры. Также решается вопрос помощи пострадавшим туристам после их эвакуации.
Ситуация остаётся на контроле региональных служб. Проверяются все факторы, которые могли привести к трагедии, включая погодные условия, сложность маршрута и возможные ошибки при его прохождении. Официальные выводы будут сделаны после завершения всех проверок.
