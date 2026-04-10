Что известно о поискаж пропавших туристов на Камчатке к этому часу

На Камчатке завершилась активная фаза поисков пропавшей туристической группы из семи человек.

На Камчатке завершилась активная фаза поисков пропавшей туристической группы из семи человек. Пятеро участников найдены живыми, однако у них зафиксированы серьёзные обморожения. Двое туристов погибли. Власти региона заявили о готовности оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.

Группа была зарегистрирована и вышла на маршрут, рассчитанный примерно на две недели. Туристы прибыли из Санкт-Петербурга и Череповца. Последний устойчивый сеанс связи состоялся 6 апреля — тогда участники сообщили, что продолжают движение и не сообщали о нештатных ситуациях. Уже 7 апреля их в последний раз видели в районе водопада на реке Шумная. После этого связь с группой оборвалась.

Сигнал о пропаже поступил, когда туристы не вышли на контрольную точку и перестали выходить на связь. К поисковой операции подключились спасатели. Работы осложнялись особенностями местности: район маршрута труднодоступный, с пересечённым рельефом, где при ухудшении погоды и ограниченной видимости легко сбиться с пути.

По предварительным данным, группа могла разделиться на участке перевала. В подобных условиях даже небольшая ошибка в навигации способна привести к потере ориентации и дальнейшему разрыву участников. Окончательные причины произошедшего пока официально не названы — обстоятельства уточняются.

На текущий момент установлена судьба всех семи туристов. Пятеро выживших находятся в тяжёлом состоянии из-за обморожений различной степени. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Двое участников группы погибли — детали и точные обстоятельства их гибели не раскрываются.

Власти Камчатского края заявили, что окажут поддержку семьям погибших, включая организационные и материальные меры. Также решается вопрос помощи пострадавшим туристам после их эвакуации.

Ситуация остаётся на контроле региональных служб. Проверяются все факторы, которые могли привести к трагедии, включая погодные условия, сложность маршрута и возможные ошибки при его прохождении. Официальные выводы будут сделаны после завершения всех проверок.

