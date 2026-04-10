Три версии: жена Героя РФ Асылханова сделала заявление после его пропажи

В Кемеровской области уже неделю продолжаются масштабные поиски 23-летнего Героя России Алексея Асылханова. Участник спецоперации, награжденный «Золотой Звездой» за уничтожение 15 танков и 50 бронемашин противника, бесследно исчез по дороге на работу. Его супруга Валерия в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала о своем отношении к версиям исчезновения и заявила, что продолжает надеяться на лучшее.
«Очень надеюсь, что с ним всё хорошо»: откровения жены.
Алексей Асылханов жил с семьей в небольшом военном городе Юрга. 3 апреля около 16:00 он вышел из дома, сказав, что направляется на работу в техникум, и пропал. С тех пор мобильный телефон героя отключен, где он находится, неизвестно.
Супруга пропавшего Валерия в беседе с aif.ru поделилась болью и надеждой:
«Никаких новостей об Алексее нет. Очень надеюсь что с ним всё хорошо».
Женщина подчеркнула, что в тот день муж вел себя обычно: ни с кем не конфликтовал, не выказывал тревоги или желания скрыться. Перед уходом он, как обычно, взял борсетку с документами, и никаких лишних вещей, что делает его исчезновение еще более загадочным.
Сел в машину к знакомому: последние кадры и обстоятельства пропажи.
Камеры видеонаблюдения и показания свидетелей проливают свет на последние минуты перед исчезновением Асылханова. На улице около него притормозил неизвестный автомобиль. Очевидцы утверждают: Алексей поздоровался с водителем, как будто знал его, после чего сел в салон и уехал.
В техникуме агротехнологий и сервиса, где Асылханов работал педагогом дополнительного образования и вел «Уроки мужества», в этот день его никто не видел. Еще одна интересная деталь: мужчина обычно работал с утра и заканчивал к 12:00, а в день исчезновения он отправился в техникум ближе к вечеру. По словам супруги, Асылханов о любых задержках всегда предупреждал ее звонком. 3 апреля он не вышел на связь.
Версия об убийстве и реакция жены.
Ситуация приняла криминальный оборот. В региональном СУ СК после пропажи Героя России возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
В соцсетях и СМИ моментально появились разные версии: от похищения украинскими диверсионными группами (якобы за головой героя охотились, чтобы отомстить за уничтоженную технику) до бытовых причин вроде подготовки сюрприза на годовщину свадьбы (она планировалась на 5 апреля).
Однако супруга Валерия категорически отвергает домыслы и просит доверять только официальным органам.
«Я на данный момент не придерживаюсь никакой версии, доверяю только той информации, которую услышу от тех служб, которые занимаются поиском. То, что пишут версии — это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ, Украины, я не в курсе», — заявила женщина aif.ru.
Кто такой Алексей Асылханов: путь от десантника до легенды.
Алексей Асылханов — гвардии рядовой, разведчик 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. За время участия в СВО он ликвидировал 15 танков и 50 бронемашин противника, за что в 2024 году Владимир Путин присвоил ему звание Героя России и вручил медаль «Золотая Звезда».
Судьба распорядилась жестоко: в апреле 2023 года он получил первое ранение, а в феврале 2024-го — второе, в результате которого потерял ногу. Несмотря на инвалидность, герой не сломался: вернувшись в Кузбасс, он работал педагогом, учил студентов и школьников мужеству и патриотизму. Приметы пропавшего: на вид 20−25 лет, рост 175 см, темные волосы, карие глаза, протез правой ноги. При себе имел черную кепку и пакет.
Как продвигаюются поиски?
К поискам подключились полиция, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и следователи. Они осматривают территорию Юрги, опрашивают знакомых и отрабатывают каждую секунду с камер. Ветеран юргинского уголовного розыска склоняется к криминальной версии — похищению. Юрист и бывший следователь Федор Глушков допускает три варианта: добровольный уход (что маловероятно из-за протеза и любви к семье), убийство или некая тайна, которую знают только близкие.
Жена героя Валерия продолжает верить в чудо. Она попросила всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея, немедленно сообщить в полицию. Поиски Героя России продолжаются.