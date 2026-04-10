«Сдавая назад, сдавила между машинами»: 4-летний мальчик вышел на газон, как вдруг случилось страшное

В июле 2025 года в Ангарске произошло ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок. Как сообщили КП-Иркутск в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, женщина за рулем сдавала задним ходом во дворе. Она не убедилась, что маневр безопасен, наехала на бордюр, вылетела на газон и прижала малыша к другой машине. Мальчик стоял на газоне возле припаркованного автомобиля. От удара и сдавливания он получил травмы, которые врачи признали тяжелыми и опасными для жизни.
— Водитель свою вину не признала. Она выдвинула версию, что ребенок упал сам или наехал на машину на велосипеде. Но свидетели, в том числе сестра пострадавшего, рассказали, что все было иначе. Экспертиза подтвердила, что травмы мальчика не могли возникнуть при падении с высоты своего роста или от удара велосипедом — только от сдавливания между двумя автомобилями. Следы колес на бордюре и повреждения на машинах тоже говорили в пользу этой версии, — рассказывают в суде.
Суд первой инстанции приговорил женщину к двум годам ограничения свободы и запретил ей водить машину на два с половиной года. Кроме того, она обязана выплатить пострадавшему ребенку 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Осужденная попыталась обжаловать приговор, но Иркутский областной суд оставил его без изменений. Решение вступило в силу.
