Жена Героя России прокомментировала версии о его пропаже: кто занимается поисками

Глава государства Владимир Путин в августе 2025 года лично вручил бойцу звезду Героя России. Алексей Асылханов, управляя БПЛА, уничтожил сотню боевиков ВСУ. Он также подбил 15 танков и 50 вражеских бронетранспортеров. По словам Героя России, события развернулись после взятия ВС РФ Артемовска. Войска 98-й десантно-штурмовой дивизии приближались к Часову Яру. Алексей Асылханов был назначен оператором БПЛА. Он получил информацию от командования о большом скоплении военных ВСУ и техники в одном из районов. Украинцы попытались «обхитрить» российского бойца, однако не смогли. Как рассказал Алексей Асылханов, он старался читать действия противника. Главным качеством в такой ситуации он назвал хладнокровие. Боец успешно справился с боевой задачей, а после, будучи раненым, смог по рации вызвать подкрепление.