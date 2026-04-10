Жена Героя России прокомментировала версии о его пропаже: кто занимается поисками

В Кемеровской области бесследно пропал Герой России Алексей Асылханов. Его поисками занимаются спасательные отряды. Супруга пропавшего бойца Валерия Асылханова получает информацию от занятых этим вопросом служб. Она не верит в распространившуюся по Сети версию про похищение. Так жена Алексея Асылханова прокомментировала его пропажу изданию «Аргументы и Факты».
Еще одной версией исчезновения молодого участника спецоперации называют уход из семьи. Жена Героя России не стала детально комментировать это предположение.
Известно, что 23-летний Алексей Асылханов живет в городе Юрга Кемеровской области. Он ушел из дома 3 апреля и не вернулся. Валерия Асылханова отметила, что муж вел себя как обычно. Он всегда был на позитиве. Супруг Валерии пропал за два дня до годовщины их свадьбы.
«Я на данный момент не придерживаюсь никакой версии, доверяю только той информации, которую услышу от тех служб, которые занимаются поиском», — оповестила жена Алексея Асылханова.
Она уточнила, что не верит в выдвигаемые журналистами версии. Кроме того, супруга пояснила, что не имеет информации о каких-либо угрозах супругу со стороны ВСУ.
В среду, 8 апреля, по факту исчезновения Героя России возбуждено уголовное дело. В СК РФ по Кемеровской области сообщили, что рассматривается статья 105 УК «Убийство». Это дает возможность следственно-оперативной группе быстрее обнаружить следы преступления. На данный момент никакие детали поисков Алексея Асылханова не раскрываются.
Глава государства Владимир Путин в августе 2025 года лично вручил бойцу звезду Героя России. Алексей Асылханов, управляя БПЛА, уничтожил сотню боевиков ВСУ. Он также подбил 15 танков и 50 вражеских бронетранспортеров. По словам Героя России, события развернулись после взятия ВС РФ Артемовска. Войска 98-й десантно-штурмовой дивизии приближались к Часову Яру. Алексей Асылханов был назначен оператором БПЛА. Он получил информацию от командования о большом скоплении военных ВСУ и техники в одном из районов. Украинцы попытались «обхитрить» российского бойца, однако не смогли. Как рассказал Алексей Асылханов, он старался читать действия противника. Главным качеством в такой ситуации он назвал хладнокровие. Боец успешно справился с боевой задачей, а после, будучи раненым, смог по рации вызвать подкрепление.