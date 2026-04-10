Пятеро из семи пропавших на Камчатке туристов живы, но сильно обморожены

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что семь туристов без палаток пропали в Камчатском крае. Экстренные службы занимаются их поиском. Группа из 10 туристов зарегистрировала маршрут и 28 марта вышла из поселка Пиначево. Во время похода они поругались между собой, и одна часть группы из двух человек, прихватив палатки и спутниковый телефон, отправились в одну сторону, а вторая из семи человек без шатра продолжила движение по маршруту.