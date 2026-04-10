Пятеро из семи пропавших на Камчатке туристов живы, но сильно обморожены

Пятеро из семи туристов, пропавших в Камчатском крае, живы, у них признаки сильного обморожения. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщило региональное правительство.

— Завершена поисковая операция в районе Авачинского перевала. Поисковая группа нашла всех семерых участников похода: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения, — сказано в мессенджере MAX правительства.

Всем оказана необходимая медпомощь, состояние пострадавших уточняется, их эвакуируют на вертолете.

Правительство края выразило соболезнования семьям погибших туристов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что семь туристов без палаток пропали в Камчатском крае. Экстренные службы занимаются их поиском. Группа из 10 туристов зарегистрировала маршрут и 28 марта вышла из поселка Пиначево. Во время похода они поругались между собой, и одна часть группы из двух человек, прихватив палатки и спутниковый телефон, отправились в одну сторону, а вторая из семи человек без шатра продолжила движение по маршруту.

