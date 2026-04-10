Удар по кладбищу: в Донецке ВСУ атакована похоронная процессия

В Донецке беспилотник атаковал территорию южного кладбища во время похоронной процессии.

В Донецке беспилотник атаковал территорию южного кладбища во время похоронной процессии. Об этом сообщает РИА Новости с места происшествия.

По данным корреспондента, удар пришелся по центральному въезду, где проходила церемония отпевания. Повреждены здание ритуальной службы, памятники и автомобили.

На месте обнаружены фрагменты беспилотника, включая элементы корпуса и электронные компоненты, характерные для ударных аппаратов самолетного типа.

По информации регионального Минздрава, ранения получили как минимум два мирных жителя.

Очевидцы сообщили, что взрыв произошел в момент проведения церемонии рядом с катафалком. Осколками повреждены транспортные средства и выбиты стекла.

Работница кладбища Елена заявила, что удар был нанесен в момент, когда на месте находилось большое количество людей. По ее словам, атака пришлась непосредственно на панихиду, которая уже началась.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Читайте также: 1 000 против 41: Мединский раскрыл данные обмена телами с Украиной.