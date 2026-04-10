Полицейские пресекли поставку 25 кг наркотиков на территорию Красноярского края

Железногорские полицейские пресекли поставку наркотиков на территорию края. Об этом рассказали в краевом МВД. В районе КПП № 2 они задержали продавца межрегионального наркомагазина — 50-летнюю жительницу Уфы. Женщина пыталась спрятать «закладки», но была поймана. В ее «Ауди» сотрудники ОВД нашли более 1,6 кг «запрещенки». Также с помощью металлоискателя в лесу нашли мобильный телефон, выброшенный закладчицей, в котором хранилась информация о подготовленных тайниках, а также 21 сверток массой 4,3 кг.