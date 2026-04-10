Смерть на крещении: в Британии мужчина утонул в бассейне

В Великобритании 61-летний Роберт Смит погиб во время обряда крещения. Об этом сообщает Daily Mail.
Церемония проходила в саду частного дома, где был установлен надувной бассейн. Обряд проводила 48-летняя пастор Шерл Бартли из церкви Life Changing Ministries.
По предварительным данным, мужчина захлебнулся во время погружения в воду. Прибывшие на место парамедики не смогли его спасти.
Следствие считает, что причиной трагедии могла стать неосторожность при проведении обряда. Бартли предстоит суд, первое заседание назначено на 14 мая.
Известно, что Смит родился на Ямайке и около 25 лет назад переехал в Великобританию. У него остались семеро внуков. Ранее он уже проходил крещение, однако решил повторить обряд.
Церковь, к которой относится пастор, принадлежит к апостольскому движению — направлению в христианстве, где признается роль современных религиозных лидеров, наделенных духовными полномочиями.
