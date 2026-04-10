Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Камчатские власти сообщили о поисках пропавших туристов: пять из семи человек найдены живыми

На Камчатке нашли живыми пятерых из пропавших туристов, они получили обморожение.

Источник: Комсомольская правда

В Камчатском крае завершили поиски пропавших 7 апреля туристов. Вся группа из семи человек найдена. Пятеро из них обнаружены живыми. Они получили сильное обморожение. Такими сведениями поделились в пресс-службе камчатского правительства.

Отмечается, что туристы найдены в районе Авачинского перевала. Всем пострадавшим будет оказана медицинская помощь.

«Поисковая группа нашла всех семерых участников похода: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения», — уточнили в правительстве Камчатского края.

У туристов не было с собой ни спутникового телефона, ни палатки. Связь с группой пропала 7 апреля. Контрольная дата возвращения была назначена на 10 апреля. По предварительным данным, туристы могли попасть в пургу и сбиться с ориентира.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
