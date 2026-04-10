Камчатские власти сообщили о поисках пропавших туристов: пять из семи человек найдены живыми

В Камчатском крае завершили поиски пропавших 7 апреля туристов. Вся группа из семи человек найдена. Пятеро из них обнаружены живыми. Они получили сильное обморожение. Такими сведениями поделились в пресс-службе камчатского правительства.
Отмечается, что туристы найдены в районе Авачинского перевала. Всем пострадавшим будет оказана медицинская помощь.
«Поисковая группа нашла всех семерых участников похода: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения», — уточнили в правительстве Камчатского края.
У туристов не было с собой ни спутникового телефона, ни палатки. Связь с группой пропала 7 апреля. Контрольная дата возвращения была назначена на 10 апреля. По предварительным данным, туристы могли попасть в пургу и сбиться с ориентира.