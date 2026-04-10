Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое погибли, пятеро с обморожением: Итоги спасательной операции на Камчатке

Пятеро из семи пропавших на Камчатке туристов живы. У них зафиксировали признаки сильного обморожения. Об этом сообщило краевое правительство. Спасательная операция в районе Авачинского перевала завершилась.

Источник: Life.ru

«Поисковая группа нашла всех семерых участников похода: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения», — указано в сообщении.

Сейчас врачи уточняют их состояние. Правительство Камчатки выразило соболезнования семьям погибших. Родственникам пообещали всестороннюю помощь. Власти заверили, что делают всё возможное в этой ситуации.

Напомним, семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы не было ни палаток, ни спутникового телефона. Изначально в отряде числилось десять человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора.

