Утром 10 апреля в Челябинске незапланированно сел самолет по пути в Екатеринбург

Утром 10 апреля 2026 года в аэропорту Челябинска совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс № 501 по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Воздушное судно приземлилось в 06:26 по местному времени. Решение о посадке в Челябинске приняли в связи с временным ограничением использования воздушного пространства в районе аэропорта назначения — города Екатеринбурга.
Пассажиров рейса разместили в зале ожидания аэропорта. Вылет запланирован на 09:20 по местному времени. Челябинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение услуг, которые им полагаются.
В Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) и действуют ради безопасности полетов.