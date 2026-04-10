Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утром 10 апреля в Челябинске незапланированно сел самолет по пути в Екатеринбург

Судно выполняло рейс из Санкт-Петербурга.

Источник: 1obl.ru

Утром 10 апреля 2026 года в аэропорту Челябинска совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс № 501 по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Воздушное судно приземлилось в 06:26 по местному времени. Решение о посадке в Челябинске приняли в связи с временным ограничением использования воздушного пространства в районе аэропорта назначения — города Екатеринбурга.

Пассажиров рейса разместили в зале ожидания аэропорта. Вылет запланирован на 09:20 по местному времени. Челябинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение услуг, которые им полагаются.

В Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) и действуют ради безопасности полетов.