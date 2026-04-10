Дело на 786 млн: экс-депутату Ясаковой продлили арест на 6 месяцев

Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшему вице-президенту ассоциации «Оборонстрой» и экс-депутату заксобрания Вологодской области Ирине Ясаковой. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Суд постановил оставить фигурантку под стражей на шесть месяцев — до 30 сентября 2026 года.

С ходатайством о продлении меры пресечения выступил государственный обвинитель. Прокуратура указала на риски, что обвиняемая может скрыться, оказать давление на свидетелей или повлиять на ход процесса. По версии следствия, у Ясаковой есть значительные финансовые ресурсы и имущество за границей.

Сторона защиты настаивала на смягчении меры пресечения. Адвокаты просили заменить арест на запрет определенных действий, указывая, что дело уже передано в суд, свидетели допрошены, а доказательства собраны. Также защита заявила, что Ясакова ранее не уклонялась от следствия, сдала загранпаспорта и имеет постоянное место жительства. Родственники выразили готовность предоставить жилье для домашнего ареста.

Суд принял позицию обвинения и отказался менять меру пресечения.

Ясаковой предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, речь идет о сумме 786 миллионов рублей, которая может быть связана с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году.

Ранее она занимала посты вице-президента ассоциации «Оборонстрой», генерального директора СРО НП РОС «Обронэнерго», а также была депутатом регионального парламента.

