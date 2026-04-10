Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ видели траурную процессию: следствие заявило о раненых в Донецке

Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории кладбища в Донецке во время похоронной процессии. Об этом сообщается со ссылкой на очевидцев и данные следствия.

По информации Следственного комитета России, в результате атаки пострадали пять человек. Все они доставлены в медицинские учреждения. Также повреждено административное здание кладбища.

Сотрудница кладбища Елена сообщила, что удар пришелся в момент проведения отпевания. По ее словам, на месте находились люди, стоял катафалк и автомобили, которые получили повреждения осколками.

Она указала, что церемония уже началась, присутствующие собрались и зажгли свечи, поэтому происходящее было видно с воздуха. По ее оценке, удар был нанесен в момент, когда на территории находилось большое количество людей.

Следователи осмотрели место происшествия и зафиксировали последствия атаки. Рассматривается версия применения беспилотного летательного аппарата, в том числе иностранного производства.

