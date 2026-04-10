Силы ПВО за ночь сбили 151 украинский БПЛА над регионами России

За ночь силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник над регионами России. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.
Уточняется, что 57 БПЛА уничтожены над Волгоградской областью, 48 — над Ростовской, 35 — над Белгородской областью. Также девять беспилотников сбиты над акваторией Каспийского моря.
Кроме того, по данным ведомства, по одному БПЛА уничтожено над территориями Республики Калмыкия и Тамбовской области, передает Telegram-канал.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что серия взрывов прозвучала над Волгоградом. Силы противовоздушной обороны работали по беспилотникам ВСУ. Местные жители рассказали, что слышали гул и не менее пяти-семи взрывов в южной части города. По словам очевидцев, БПЛА летели на низкой высоте, включительно вдоль русла реки Волги.
Один человек погиб, еще один ранен при атаке Вооруженных сил Украины по поселку Белая Березка Брянской области. Об этом 9 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.