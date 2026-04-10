СК возбудил уголовное дело после гибели двух туристов на Камчатке

Как ранее сообщал министр ЧС Камчатского края Сергей лебедев, семеро путешественников из Санкт-Петербурга и Череповца не выходили на связь с 7 апреля. Как отмечали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, это опытные лыжники, имевшие опыт зимних походов, но у них нет палатки и спутникового телефона. Группа вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кардона произошёл конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семёновском кардоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. На поиски пропавших выехали спасатели на снегоходах, затем на помощь туристам вылетел вертолет МЧС.