Спасатели нашли пропавшую туристическую группу на Камчатке: сложнейший поход пережили не все

На Камчатке нашли мертвыми двух человек из пропавшей туристической группы. Поиски семи туристов, которые пропали ещё 7 апреля, завершились. Всех участников похода обнаружили в районе Авачинского перевала: двое погибли, пятеро выжили, но сильно обморозились. Информацию предоставила пресс-служба правительства Камчатского края.
«Поисковая группа нашла всех семерых участников похода: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения», — говорится в сообщении администрации.
Ранее министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев рассказал, что девять человек вышли в поход по Налычевскому парку 28 марта. Через несколько дней между ними возник конфликт, и группа разделилась. Двое вернулись на Семеновский кордон коротким путем, а остальные семеро продолжили маршрут.
У пропавшей семерки не было ни спутникового телефона, ни палатки. Связь с ними оборвалась 7 апреля. Последний раз туристов видели у водопада на реке Шумная. Контрольная дата возвращения была назначена на 10 апреля.
Сергей Лебедев предупредил, что без палатки и в плохую погоду переход через Авачинский перевал зимой очень опасен. Он подчеркнул, что туристы могли попасть в пургу, потерять ориентиры и замерзнуть. Министр призвал всех ходить в походы только всей группой и не делиться на маршруте.
Сергей Лебедев также обратился к жителям Камчатки и туристам. Он напомнил простое правило: вместе ушли — вместе пришли. По его словам, ссориться и разбиваться на подгруппы нужно дома, а не в горах.
Отдельно в регионе отметили активность вулкана Шивелуч. Вечером 8 апреля он выбросил столб пепла на высоту более 6 километров над уровнем моря. Об угрозе для местных жителей не сообщается.
Прошлое извержение было зафиксировано в марте. Тогда очевидцы могли наблюдать внушительный пепловый выброс, который поднимался до уровня около восьми тысяч метров над уровнем моря. Столб дыма ушел в сторону Берингова моря, а жители ближайших населенных пунктов отчетливо слышали взрывы. Никаких последствий явления не было зафксированно.