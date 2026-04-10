Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская ПВО уничтожила 151 украинский дрон над шестью регионами

Над Волгоградской областью удалось уничтожить 57 дронов за ночь.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны за одну ночь уничтожили 151 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки пытались провести над несколькими регионами страны. Информация об этом поступила от пресс-службы Министерства обороны России.

Дежурные расчёты ПВО работали в нескольких областях. Над Волгоградской областью сбили 57 дронов, над Ростовской — 48. В Белгородской области уничтожили 35 беспилотников.

Ещё девять аппаратов ликвидировали над акваторией Каспийского моря. Один БПЛА сбили над территорией Республики Калмыкия и один — над Тамбовской областью. Всего за ночь удалось перехватить и уничтожить все запущенные противником дроны.

Ранее Минобороны уже рассказывало об итогах суток. За это время российские военные сбили семь управляемых авиабомб и 339 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также был уничтожен один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

