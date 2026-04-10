Российская ПВО уничтожила 151 украинский дрон над шестью регионами

Российские средства противовоздушной обороны за одну ночь уничтожили 151 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки пытались провести над несколькими регионами страны. Информация об этом поступила от пресс-службы Министерства обороны России.
Дежурные расчёты ПВО работали в нескольких областях. Над Волгоградской областью сбили 57 дронов, над Ростовской — 48. В Белгородской области уничтожили 35 беспилотников.
Ещё девять аппаратов ликвидировали над акваторией Каспийского моря. Один БПЛА сбили над территорией Республики Калмыкия и один — над Тамбовской областью. Всего за ночь удалось перехватить и уничтожить все запущенные противником дроны.
Ранее Минобороны уже рассказывало об итогах суток. За это время российские военные сбили семь управляемых авиабомб и 339 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также был уничтожен один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.