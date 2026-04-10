Минобороны: в Волгоградской области за ночь сбиты 57 БПЛА

В Минобороны рассказали подробности об отражении ночной атаки БПЛА на Волгоградскую область.

В Минобороны рассказали подробности об отражении ночной атаки БПЛА на Волгоградскую область. По данным военного ведомства, налёт отражён подразделениями.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО в Волгоградской области перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили в пресс-службе.

Помимо волгоградского региона атакованы были ещё четыре субъекта. В Ростовской области сбиты 48 БПЛА, в Белгородской — 35, по 1 в Калмыкии и Тамбовской области. Ещё 9 дронов ликвидированы в воздушном пространстве над территорией Каспийского моря.

Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля Волгоградская область подверглась налёту беспилотников ВСУ. По данным губернатора Андрея Бочарова, в результате падения обломков пострадали жилые дома.

Фото: из архива Минобороны.

