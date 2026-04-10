Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После пожара в Кировском округе Омска госпитализирован мужчина с ожогами

Сорок пять спасателей ликвидировали возгорание на площади 300 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар с горением кровель двух жилых домов и трех хозяйственных построек произошел в Кировском округе. Подробности рассказали в МЧС России по Омской области.

Девятого апреля в 21:46 поступило сообщение о возгорании. Из дома самостоятельно на улицу вышли семь человек, в том числе двое детей. Один мужчина получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Пожар на площади 300 квадратных метров ликвидировали 45 сотрудников МЧС России с применением 12 единиц техники. Открытое горение было устранено в 23:18.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания. Предварительная версия происшествия будет озвучена после завершения экспертных работ.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в частном секторе. Своевременная очистка территорий от сухой травы и мусора, а также исправность электропроводки помогают предотвращать возгорания и сохранять имущество граждан. В случае обнаружения признаков пожара необходимо немедленно сообщать в службу спасения по номеру 101 или 112.