После пожара в Кировском округе Омска госпитализирован мужчина с ожогами

Крупный пожар с горением кровель двух жилых домов и трех хозяйственных построек произошел в Кировском округе. Подробности рассказали в МЧС России по Омской области.
Девятого апреля в 21:46 поступило сообщение о возгорании. Из дома самостоятельно на улицу вышли семь человек, в том числе двое детей. Один мужчина получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Пожар на площади 300 квадратных метров ликвидировали 45 сотрудников МЧС России с применением 12 единиц техники. Открытое горение было устранено в 23:18.
В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания. Предварительная версия происшествия будет озвучена после завершения экспертных работ.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в частном секторе. Своевременная очистка территорий от сухой травы и мусора, а также исправность электропроводки помогают предотвращать возгорания и сохранять имущество граждан. В случае обнаружения признаков пожара необходимо немедленно сообщать в службу спасения по номеру 101 или 112.