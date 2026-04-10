Уголовное дело возбудили после пропажи группы туристов на Камчатке, двое из которых погибли. Об этом в в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, передает ТАСС.
10 апреля стало известно, что семь туристов без палаток пропали в Камчатском крае. Группа из 10 туристов зарегистрировала маршрут и 28 марта вышла из поселка Пиначево. Во время похода они поругались между собой. Позже часть группы пропавших туристов нашли, сообщалось о двух погибших. Региональное правительство сообщило, что пятеро из семи туристов, пропавших в Камчатском крае, живы, у них признаки сильного обморожения. Всем оказана медицинская помощь, пострадавших эвакуируют на вертолете.