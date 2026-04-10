На Камчатке возбудили уголовное дело по факту гибели туристов

Напомним, семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы не было ни палаток, ни спутникового телефона. Изначально в отряде числилось десять человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора. В итоге два человека были найдены погибшими.