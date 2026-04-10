ПВО отразила атаку более 50 украинских БПЛА в Ростовской области

Атаке подверглись Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский и Обливский районы.
К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Чертковском районе в селе Шептуховка от падения обломков дрона повреждено остекление одного окна в частном доме. Пострадавших нет. Возгораний не зафиксировано. Глава региона заверил, что жительнице повреждённого дома окажут помощь в устранении последствий.
Ранее Life.ru писал, что в Крымском районе Краснодарского края после ночной атаки беспилотников повреждены девять жилых строений. В посёлке Саук-Дере пострадала квартира в многоквартирном доме, в Крымске — четыре частных домовладения. При отражении атаки погиб мирный житель — мужчина, стоявший на балконе.
