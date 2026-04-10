За ночь над регионами России сбили 151 украинский БПЛА

Российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских дронов. За минувшую ночь дежурные расчёты перехватили и уничтожили 151 беспилотник. Данные на утро 10 апреля привели в Минобороны.

Больше всего дронов сбили над Волгоградской областью — 57 штук. На втором месте Ростовская область с 48 БПЛА, на третьем — Белгородская, где уничтожили 35 беспилотников. Ещё девять дронов сбили над акваторией Каспийского моря, по одному — над Калмыкией и Тамбовской областью.

А в ночь на 9 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны сбивали над четырьмя территориями — Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше