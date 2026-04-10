Женщина погибла на пожаре в Дзержинске 9 апреля

Женщина погибла на пожаре, который произошел 9 апреля на бульваре Химиков в Дзержинске. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Спасатели получили сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже 9-этажного дома, в подъезде было сильное задымление. Пожарные МЧС России эвакуировали 13 человек, включая 4 детей. Огонь потушили на площади 2 квадратных метра.
В пожаре погибла женщина, личность которой устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России для установления причины пожара.