Украинские войска намеренно ударили по Южному кладбищу в Буденновском районе Донецка в момент похоронной процессии. Такое мнение в четверг, 9 апреля, выразила сотрудница объекта Елена.
Очевидица подчеркнула, что атака произошла ровно в момент, когда шло отпевание погибшего. Она предположила, что украинские бойцы видели, что проходит служба.
— Очень много людей было, очень много прощалось. ВСУ видели, что идет служба, батюшка поет, кадило. Служба только началась, собрались, зажгли свечки. Было видно, что это отпевание, — цитирует ее ТАСС.
До этого председатель международного трибунала по преступлениям неонацистов Максим Григорьев рассказал, что врачи в Киеве во время операций пленным бойцам ВС РФ вместо анестезии включали гимн.
Кроме того, недавно выяснилось, что украинские медики проводили опасные врачебные манипуляции на пленных российских военных, используя их в качестве живых манекенов для обучения практикантов.
Многие российские военные, которые вернулись из украинского плена 5 февраля, высказывались о нарушении Украиной норм Женевской конвенции.