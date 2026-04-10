В Красноярском крае поймали шестерых «черных ассенизаторов»

Министерство экологии региона рассказывает, как борется с нарушителями.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае поймали шестерых «черных ассенизаторов». Это результат работы за неделю, информацией поделилось министерство экологии края. Нелегальные сливы нечистот в неположенном месте были зафиксированы не только в Красноярске, но и в двух округах — Богучанском и Абанском.

В краевом центре инспекторы заметили, как один из нарушителей пытался слить содержимое спецмашины на улице Рокоссовского, на пустыре. Второй попался на горе Караульной. Обе машины отправлены на штрафстоянку.

В Богучанском районе «черные ассенизаторы» попали на камеры беспилотников. Отличились и абанцы — нарушителей поймали на том, что они сливали содержимое выгребных ям прямо на землю.

Что касается штрафов: для легковых автомобилей они составляют от 10 до 15 тысяч рублей. Если повторно — до 30 тысяч. Для грузового транспорта — до 50 тысяч на первый раз и до 70 тысяч при повторном нарушении, сообщают Gornovosti.

Важно: сообщить о загрязнении природы можно круглосуточно по горячей линии 8−800−20−11−116.