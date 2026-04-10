Перспективы развития космической отрасли Казахстана — видеомост

АСТАНА, 10 апр — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан проходит видеомост Астана-Алматы на тему: «Путь к звёздам начинается с мечты», посвященный Дню космонавтики.
Мероприятие направлено на укрепление престижа науки и образования как фундамента человеческого капитала, привлечение внимания к объединяющему значению мирного освоения космоса и сотрудничеству в области развития космических технологий России и Казахстана.
Какие планы стоят перед нацкомпанией и космической отраслью Казахстана? Когда можно ожидать запуск новых спутников? Насколько спутники задействованы в охране границ и предотвращении ЧС?
На эти и другие вопросы ответит председатель правления национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» Кожаев Кайыржан Ерсайынович.
Организаторами мероприятия выступают ИА Sputnik Казахстан и представительство Россотрудничества в Алматы.