Оператор ПВЗ в Колосовском районе похитила товаров на 170 тысяч

Прокуратура Колосовского района Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Под следствием оказалась 25-летняя местная жительница, которая работала оператором пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. В период с мая по ноябрь 2025 года она оформляла заказы через личный кабинет в приложении, а после их поступления забирала товары, не оплачивая их. При этом женщина вносила в приложение ложные отметки о возврате. В результате владельцу пункта выдачи был причинён материальный ущерб на сумму более 170 тысяч рублей.
Свою вину обвиняемая признала полностью и добровольно возместила ущерб. Уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) направлено в Колосовский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Ранее мы рассказывали, что омский сварщик обманом похитил брендовую одежду на 218 тысяч рублей — он подменял оригинальные вещи дешёвыми подделками прямо в примерочной.