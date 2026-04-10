Оператор ПВЗ в Колосовском районе похитила товаров на 170 тысяч

Под следствием оказалась 25-летняя местная жительница, которая работала оператором пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. В период с мая по ноябрь 2025 года она оформляла заказы через личный кабинет в приложении, а после их поступления забирала товары, не оплачивая их. При этом женщина вносила в приложение ложные отметки о возврате. В результате владельцу пункта выдачи был причинён материальный ущерб на сумму более 170 тысяч рублей.