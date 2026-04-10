Все закрытые ночью 10 апреля аэропорты России возобновили работу

Открыты аэропорты Самары (Курумоч), Пензы, Саратова (Гагарин), Ульяновска (Баратаевка), Ижевска, Кирова (Победилово), Перми, Екатеринбурга (Кольцово), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Астрахани (Нариманово), Казани, Чебоксар, Нижнекамска (Бегишево) и Оренбурга.
Ограничения по-прежнему действуют в авиагаванях Тамбова и Волгограда, которые ввели ещё вечером 9 апреля.
Ранее Life.ru писал, что всего за ночь российские системы ПВО уничтожили более 150 украинских беспилотников. Одна из самых массированных атак пришлась на Ростовскую область, где БПЛА сбивали в 10 районах.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.