Все закрытые ночью 10 апреля аэропорты России возобновили работу

Все закрытые ночью в пятницу аэропорты России возобновили работу. К утру 10 апреля Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Источник: Life.ru

Открыты аэропорты Самары (Курумоч), Пензы, Саратова (Гагарин), Ульяновска (Баратаевка), Ижевска, Кирова (Победилово), Перми, Екатеринбурга (Кольцово), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Астрахани (Нариманово), Казани, Чебоксар, Нижнекамска (Бегишево) и Оренбурга.

Ограничения по-прежнему действуют в авиагаванях Тамбова и Волгограда, которые ввели ещё вечером 9 апреля.

Ранее Life.ru писал, что всего за ночь российские системы ПВО уничтожили более 150 украинских беспилотников. Одна из самых массированных атак пришлась на Ростовскую область, где БПЛА сбивали в 10 районах.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше