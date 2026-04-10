Казахстанца посадили на 5 лет из-за верблюда

В Кызылординской области осудили мужчину за кражу верблюда. Он получил 5 лет лишения свободы. Ущерб составил 800 тыс. тенге, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Аральском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого по п.2 ч.3 ст.188−1 УК РК (скотокрадство).

Установлено, что ранее судимый за совершение тяжкого преступления против собственности мужчина, не сделав должных выводов, перепрыгнул через ограждение, незаконно проник в чужой двор и похитил верблюда.

В результате преступных действий потерпевшему причинен имущественный ущерб на сумму 800 тыс. тенге.

Вина подсудимого подтверждена:

  • его признательными показаниями;

  • показаниями потерпевшего;

  • показаниями свидетелей;

  • совокупностью иных доказательств по делу.

Приговором суда мужчина признан виновным по п.2 ч.3 ст.188−1 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.