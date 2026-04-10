Казахстанца посадили на 5 лет из-за верблюда

В Аральском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого по п.2 ч.3 ст.188−1 УК РК (скотокрадство).
Установлено, что ранее судимый за совершение тяжкого преступления против собственности мужчина, не сделав должных выводов, перепрыгнул через ограждение, незаконно проник в чужой двор и похитил верблюда.
В результате преступных действий потерпевшему причинен имущественный ущерб на сумму 800 тыс. тенге.
Вина подсудимого подтверждена:
его признательными показаниями;
показаниями потерпевшего;
показаниями свидетелей;
совокупностью иных доказательств по делу.
Приговором суда мужчина признан виновным по п.2 ч.3 ст.188−1 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.