Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Было видно, что это отпевание»: ВСУ целенаправленно ударили по траурной процессии в Донецке

Очевидцы обстрела траурной процессии в Донецке рассказали о происшествии. Инцидент произошёл во время церковной службы на кладбище, где собралось большое количество людей. Как признались свидетели, атака была намеренной.

Источник: Life.ru

Работница кладбища Елена рассказала ТАСС, что противник не мог не заметить скопление людей и ритуальный транспорт.

«Стоял катафалк, стояла машина личная, посекло весь катафалк, разбило стекла, машину [посекло] тоже осколками», — поделилась деталями сотрудница погоста.

По словам женщины, обстрел начался в самом начале панихиды. Прихожане только успели зажечь свечи, когда снаряды ударили по месту проведения церемонии.

«Служба только началась, собрались, зажгли свечки. Конечно, было видно, что это отпевание», — подчеркнула свидетельница нападения.

Рассматривается версия, что для совершения атаки могли использоваться беспилотные летательные аппараты американского производства. Следственные органы проводят осмотр территории и собирают доказательства случившегося.

Напомним, накануне украинский дрон нанёс удар по траурной процессии на «Южном» кладбище Донецка. Изначально в Минздраве сообщали о двух пострадавших, однако позже число раненых мирных жителей выросло до пяти. По данным донецкого агентства новостей, госпитализированы девушки в состоянии средней тяжести, а двое мужчин получили лёгкие травмы.

