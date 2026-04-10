«Было видно, что это отпевание»: ВСУ целенаправленно ударили по траурной процессии в Донецке

Работница кладбища Елена рассказала ТАСС, что противник не мог не заметить скопление людей и ритуальный транспорт.
«Стоял катафалк, стояла машина личная, посекло весь катафалк, разбило стекла, машину [посекло] тоже осколками», — поделилась деталями сотрудница погоста.
По словам женщины, обстрел начался в самом начале панихиды. Прихожане только успели зажечь свечи, когда снаряды ударили по месту проведения церемонии.
«Служба только началась, собрались, зажгли свечки. Конечно, было видно, что это отпевание», — подчеркнула свидетельница нападения.
Рассматривается версия, что для совершения атаки могли использоваться беспилотные летательные аппараты американского производства. Следственные органы проводят осмотр территории и собирают доказательства случившегося.
Напомним, накануне украинский дрон нанёс удар по траурной процессии на «Южном» кладбище Донецка. Изначально в Минздраве сообщали о двух пострадавших, однако позже число раненых мирных жителей выросло до пяти. По данным донецкого агентства новостей, госпитализированы девушки в состоянии средней тяжести, а двое мужчин получили лёгкие травмы.
