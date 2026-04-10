Осуждённый за взятки экс-замглавы МЧС Даудашвили просится на СВО

Напомним, что летом 2025 года суд апелляционной инстанции подтвердил решение о изъятии активов у бывшего сотрудника МЧС. Часть активов, как установило следствие, была записана на родственников и приносила доход за счёт аренды. Суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима и многомиллионный штраф по делу о коррупции. Этот срок был увеличен с учётом предыдущего приговора за хищение выплат.