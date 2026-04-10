Ростовский налоговик задержан за мошенничество с многомиллионными суммами

Сотрудник налоговой инспекции задержан в Ростове-на-Дону по подозрению в превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
Под следствием оказался заместитель начальника отдела камеральных проверок МИФНС России № 24 по региону.
По версии следствия, в мае 2025 года чиновник незаконно привлёк индивидуального предпринимателя к ответственности вне сроков камеральной проверки. Чтобы скрыть нарушение, он составил акт проверки задним числом — за июль 2023 года — с указанием налоговой недоимки на сумму более 3,8 млн рублей.
Задержанному избирают меру пресечения. Проведены обыски. Следствие продолжается по статьям о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Устанавливаются подробности преступления и возможные соучастники.