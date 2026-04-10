Подозреваемого в хищении экстрадировали из Грузии в Казахстан

Астана. 10 апреля. КазТАГ — Подозреваемого в хищении в особо крупном размере экстрадировали из Грузии в Казахстан, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: Казахское телеграфное агентство

«Сотрудниками генеральной прокуратуры и агентства по финансовому мониторингу, при содействии посольства Казахстана в Грузии из указанной страны экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хищение вверенных финансовых средств путем растраты в особо крупном размере», — говорится в сообщении в пятницу.

По версии следствия, руководитель компании, действуя в составе группы по предварительному сговору и преследуя цель хищения денежных средств, вопреки требованиям законодательства о госзакупках заключил заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования. В результате государству в лице АО «Транстелеком» причинен ущерб свыше Т4 млрд.

«После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В марте текущего года он задержан в Грузии, откуда по запросу генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор», — добавили в генпрокуратуре.

За инкриминируемое деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.