Подозреваемого в хищении экстрадировали из Грузии в Казахстан

«Сотрудниками генеральной прокуратуры и агентства по финансовому мониторингу, при содействии посольства Казахстана в Грузии из указанной страны экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хищение вверенных финансовых средств путем растраты в особо крупном размере», — говорится в сообщении в пятницу.
По версии следствия, руководитель компании, действуя в составе группы по предварительному сговору и преследуя цель хищения денежных средств, вопреки требованиям законодательства о госзакупках заключил заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования. В результате государству в лице АО «Транстелеком» причинен ущерб свыше Т4 млрд.
«После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В марте текущего года он задержан в Грузии, откуда по запросу генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор», — добавили в генпрокуратуре.
За инкриминируемое деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.