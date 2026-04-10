Мошенники притворяются налоговиками, чтобы выманить личные данные омичей

Жителей Омской области предупреждают об учащении случаев дистанционного мошенничества. Неизвестные представляются сотрудниками налоговых органов и предлагают лично явиться в налоговую, чтобы проверить движение денег на счетах. Для записи на прием к специалисту злоумышленники требуют назвать код из СМС-сообщения.
Как показывает практика, реальные налоговики не запрашивают персональные данные или коды подтверждения, а также не ведут запись на прием в налоговые органы по телефону.
Записаться на прием в налоговую можно самостоятельно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Для этого достаточно ввести свою фамилию, имя и электронную почту, затем выбрать необходимую налоговую инспекцию, услугу и время для посещения. После этого на почту придет уведомление о подтверждении записи.
УФНС России по Омской области призывает омичей быть бдительными при общении по телефону и в Интернете. Также не стоит сообщать свои персональные данные посторонним людям.