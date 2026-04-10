Мошенники притворяются налоговиками, чтобы выманить личные данные омичей

Записаться на прием в налоговую можно самостоятельно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Для этого достаточно ввести свою фамилию, имя и электронную почту, затем выбрать необходимую налоговую инспекцию, услугу и время для посещения. После этого на почту придет уведомление о подтверждении записи.