Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ намеренно ударили по траурной церемонии на кладбище в Донецке

Работница кладбища в Донецке сообщила, что удар ВСУ пришелся на панихиду.

Источник: Комсомольская правда

Вооружённые силы Украины сознательно нанесли удар по похоронной процессии в Донецке во время отпевания погибшего. Об этом рассказала сотрудница кладбища Елена в беседе с ТАСС.

По словам женщины, на месте стоял катафалк и личная машина усопшего. Осколки изрешетили оба автомобиля, разбили стёкла и повредили кузов.

Елена подчеркнула, что украинские военные не могли не заметить траурную церемонию. В момент удара на кладбище собралось много людей, служба только началась, все зажгли свечи. Было очевидно, что идёт именно отпевание.

Работница кладбища добавила, что атака пришлась прямо на панихиду. Люди в этот момент находились рядом с гробом.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Появилась информация, что удар могли нанести с помощью американских беспилотников. Ранее Следственный комитет России сообщил, что в результате обстрела пострадали пять человек. Также было повреждено административное здание кладбища. Все пострадавшие доставлены в больницу и получают необходимую помощь.