ТАСС: ВСУ намеренно ударили по траурной церемонии на кладбище в Донецке

Вооружённые силы Украины сознательно нанесли удар по похоронной процессии в Донецке во время отпевания погибшего. Об этом рассказала сотрудница кладбища Елена в беседе с ТАСС.
По словам женщины, на месте стоял катафалк и личная машина усопшего. Осколки изрешетили оба автомобиля, разбили стёкла и повредили кузов.
Елена подчеркнула, что украинские военные не могли не заметить траурную церемонию. В момент удара на кладбище собралось много людей, служба только началась, все зажгли свечи. Было очевидно, что идёт именно отпевание.
Работница кладбища добавила, что атака пришлась прямо на панихиду. Люди в этот момент находились рядом с гробом.
Следователи уже осмотрели место происшествия. Появилась информация, что удар могли нанести с помощью американских беспилотников. Ранее Следственный комитет России сообщил, что в результате обстрела пострадали пять человек. Также было повреждено административное здание кладбища. Все пострадавшие доставлены в больницу и получают необходимую помощь.