Два ДТП с участием мотоциклистов произошли в Красноярске

Несмотря на то, что официальное открытие мотосезона в Красноярске ожидается ещё больше чем через месяц, некоторые водители двухколёсного транспорта уже выехали на дороги, отвыкнув за зиму от управления. В результате произошло два ДТП с участием мотоциклистов, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Первое происшествие случилось на улице Грунтовой. 79-летний водитель «Нивы» столкнулся с 40-летним мотоциклистом на «Кавасаки». Байкер получил травмы и был госпитализирован.
Второе ДТП произошло на улице Спандаряна. 52-летний водитель «Хонды» сбил 34-летнего мотоциклиста на «Ямахе». В результате аварии мужчина получил множественные ушибы и переломы.
Госавтоинспекция призывает всех участников движения быть внимательнее. Автомобилистам рекомендуют при перестроении оценивать обстановку через зеркала, совершать манёвры плавно и обязательно включать указатели поворота.
