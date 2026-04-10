Появились кадры спасения пропавших на Камчатке туристов

МЧС в пятницу, 10 апреля, опубликовало кадры спасения туристов, которые незадолго до этого пропали на Камчатке. Спасали эвакуировали пострадавших на вертолете.

— К настоящему моменту удалось обнаружить живыми пять членов пропавшей группы. Их предстоит эвакуировать с маршрута, — написали в канале ведомства в мессенджере MAX.

10 апреля семь туристов без палаток пропали в Камчатском крае. Еще 6 апреля группа выходила на связь, они сообщили, что все хорошо. На следующий день их видели снегоходчики около водопада на реке Шумная.

Позже в региональном правительстве сообщили, что пятеро из семи туристов, пропавших в Камчатском крае, живы, у них признаки сильного обморожения. Там добавили, что двое человек обнаружены погибшими. После этого было возбуждено уголовное дело по двум статьям.

