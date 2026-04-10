16 населённых пунктов на особом контроле по паводку в Пермском крае

Ситуацию с прохождением паводка на реках Пермского края обсудили на заседании правительства региона под председательством губернатора.
На особом контроле находятся 16 населённых пунктов в 11 муниципальных образованиях края. В их числе — Кудымкарский, Карагайский, Кунгурский, Нытвенский, Пермский, Чердынский, Чусовской, Краснокамский, Александровский, Гайнский и Губахинский муниципальные округа.
Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов рассказал, что ещё в феврале разработали и утвердили план противопаводковых мероприятий региона — это чёткий алгоритм действий для оперативных служб территориальной подсистемы ликвидации ЧС. Проверка всех систем оповещения жителей прошла в марте.
«Для оперативного реагирования в период половодья сгруппированы более 11 тысяч человек личного состава, больше 2 тысяч единиц техники, 163 плавсредства, 5 беспилотных авиационных систем. Кроме того, контроль за прохождением паводка осуществляют 54 постоянных гидрологических поста Росгидромета и 120 временных водомерных постов», — рассказали в пресс-службе правительства региона.
Для оперативных служб края провели командно-штабные учения, во время которых отработали действия по безаварийному пропуску паводка.
Альберт Марданов отметил, что проверка показала готовность региона. Глава ведомства также подчеркнул необходимость соблюдать правила безопасности жителей территорий, где возможны подтопления.
Рекомендации министерства территориальной безопасности:
— следить за прогнозами и сообщениями МЧС, а также оперативной информацией на ресурсах Министерства территориальной безопасности;
— заранее собрать и подготовить личные документы, ценные вещи, лекарства;
— не оставлять без присмотра детей и пожилых родственников;
— не пытаться переходить или переезжать подтопленные участки;
— при угрозе подтопления отключить газ, электричество, воду.
— в нештатной ситуации звонить по единому номеру экстренных служб 112.
Напомним, из-за похолодания паводок в Пермском крае замедлился. Уровень воды в реках стал повышаться медленнее. На некоторых водоёмах даже снизился. Однако в некоторых муниципалитетах есть подтопления придомовых территорий и мостов.