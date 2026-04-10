Аэропорт Вильнюса был закрыт на 6,5 часа из-за воздушных шаров контрабандистов

«Из-за угрозы безопасности гражданской авиации столичный аэропорт пришлось закрыть в 22:30 (совпадает с мск — прим. ТАСС). Работу он возобновил в 05:00», — сказал советник.
Он также отметил, что часть незаконных воздушных объектов была преднамеренно направлена именно в сторону аэропорта Вильнюса. По данным центра по управлению кризисами, средствами контроля были зафиксированы около 20 шаров.
Из-за закрытия аэропорта восемь авиарейсов были направлены в Каунас, два — в Ригу. Девять рейсов были отозваны, пять отложены на более позднее время. С проблемами в результате инцидента столкнулись более 3 тыс. пассажиров.